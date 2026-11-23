(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Negli ultimi anni le infrastrutture" di pagamento "hanno assunto anche una nuova dimensione: in un mondo segnato da crescenti tensioni geopolitiche, sono diventate strumenti di potere". Lo afferma il goverrnatore della Banca d'Italia Fabio Panetta alla cerimonia per il lancio del Tips Clone, la piattaforma per il regolamento dei pagamenti istantanei sviluppata dalla Banca d'Italia a beneficio di cinque Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord e Montenegro). "Chi controlla l'accesso alle reti di pagamento dispone di una leva di influenza politica; chi dipende da sistemi altrui si espone alle conseguenze di decisioni prese altrove", aggiunge sottolineando come "la vera sfida è conquistare maggiore autonomia senza rinunciare ai vantaggi dell'integrazione e TIPS Clone dimostra che questa sfida può essere vinta". (ANSA).