(ANSA) - TORINO, 22 OTT - "Non contrapporrei la prudenza fiscale alla coesione sociale. L'idea di avere i conti in ordine è corretta anche per sostenere gli interventi in favore dei più deboli ". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, a Torino per la giornata di apertura del Festival Internazionale dell'Economia a chi gli chiede della Manovra di bilancio. "In questi anni ho molto incoraggiato il governo a sostenere una condotta improntata alla prudenza fiscale", "deve essere un approccio bipartisan" avere i conti in ordine "perché questo permette di aiutare chi ha bisogno. La prudenza fiscale è una buona cosa, avere i conti in ordine è un vantaggio, un punto di forza per l'economia, per tutti noi" ha sottolineato Panetta. (ANSA).