(ANSA) - ROMA, 04 AGO - "Mio figlio, un 15enne italiano, è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile Coors a Malta. Le sue condizioni sono allarmanti". Lo racconta all'ANSA, Antonio Santoiemma, il padre di Flavio "arrestato il 25 maggio scorso dalle autorità maltesi". L'Ambasciata a La Valletta, in raccordo con la Farnesina, segue il caso in costante contatto con i genitori che hanno incontrato anche ieri, fornendo ogni possibile assistenza. L'Ambasciata - rende noto la Farnesina - ha in più occasioni sollevato il caso con le autorità locali, ha effettuato una visita al ragazzo il 26 giugno e domani ne è prevista un'altra nel penitenziario. (ANSA).