CITTÀ DEL VATICANO. L'intervento chirurgico di Papa Leone XIV per la rimozione di un nodulo al polmone si è concluso positivamente. A comunicarlo, nella serata di martedì 13 ottobre, è stata la Sala stampa della Santa Sede, dopo l'operazione eseguita al Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma.

Il Pontefice era stato ricoverato nella mattinata per sottoporsi alla procedura, programmata dopo che il nodulo era stato individuato nel corso di un controllo medico di routine. L'intervento è stato effettuato nel pomeriggio dall'équipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, come annunciato in precedenza dal Vaticano.

La notizia dell'esito positivo rappresenta un primo aggiornamento rassicurante sulle condizioni del Papa, dopo l'annuncio del ricovero che aveva suscitato attenzione e preoccupazione tra i fedeli e nella comunità internazionale.

Il nodulo era stato individuato precocemente durante gli accertamenti medici. Al momento, tuttavia, non sono stati diffusi ulteriori dettagli clinici sull'esito degli esami della lesione né indicazioni più precise sul decorso postoperatorio.

Nei giorni precedenti, Leone XIV aveva comunicato la necessità di sottoporsi all'intervento. Il ricovero ha comportato modifiche alla sua agenda pubblica: le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre, mentre alcuni appuntamenti previsti in Vaticano sono stati riorganizzati.

Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin aveva espresso fiducia nella riuscita dell'operazione, assicurando al Pontefice la vicinanza e la preghiera della Chiesa. Anche numerosi fedeli hanno manifestato il proprio sostegno al Papa, presente al suo arrivo al Gemelli.

Per il momento, la Santa Sede ha confermato che l'intervento si è concluso positivamente. Ulteriori informazioni sulle condizioni di Leone XIV e sui tempi della convalescenza sono attese attraverso gli aggiornamenti ufficiali del Vaticano.