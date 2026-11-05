(ANSA) - ASUNCION, 05 NOV - La maggioranza governativa in Paraguay ha fatto mancare il numero legale nella seduta congiunta del Parlamento convocata per decidere sulle dimissioni del presidente Santiago Peña. I parlamentari del Partito Colorado hanno abbandonato l'aula dopo aver constatato di non disporre dei voti necessari per approvare la rinuncia del capo dello Stato. Lo riferisce il quotidiano paraguaiano Abc Color. La seduta, iniziata nel pomeriggio ad Asunción, era stata convocata per esaminare le dimissioni presentate da Peña nel pieno della crisi politica e finanziaria legata al caso Ueno Bank. Dopo un lungo dibattito, il Congresso era passato al voto nominale, ma il fronte governativo, secondo Abc Color, ha preferito ritirarsi per evitare una sconfitta. La decisione ha impedito per il momento l'accettazione formale delle dimissioni e l'insediamento del vicepresidente Pedro Alliana. La questione è particolarmente delicata perché, in caso di accettazione, Peña acquisirebbe lo status di senatore a vita, con le relative immunità parlamentari. L'opposizione sostiene invece che debba proseguire il procedimento di impeachment già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, con 78 voti favorevoli. I parlamentari dell'opposizione accusano la maggioranza di voler garantire una protezione giudiziaria all'ex presidente, mentre i colorados sostengono che l'accettazione delle dimissioni consentirebbe di chiudere rapidamente la crisi istituzionale e avviare la successione. (ANSA).