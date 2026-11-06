(vedi servizio delle ore 23.31) (ANSA) - ASUNCION, 06 NOV - La Procura paraguaiana ha spiccato un ordine di cattura ai danni del presidente Santiago Pena. "Chiediamo che vengano impartite le istruzioni necessarie per l'esecuzione del mandato di arresto", recita il provvedimento dei giudici. "Nel caso del sig. Santiago Peña Palacios, la detenzione dovrà avvenire presso il suo domicilio, fino a quando non sarà posto a disposizione del Pubblico Ministero presso l' Unità specializzata in reati economici e anticorruzione, conformemente ai termini e ai motivi della delibera allegata, e che l'esito sia comunicato immediatamente a questa Procura". (ANSA).