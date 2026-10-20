(ANSA) - PARIGI, 20 OTT - Il coprifuoco per i minorenni è stato dichiarato anche per questa notte nella zona fra place de la République e Les Halles, a Parigi, dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Lo annuncia un'ordinanza della prefettura. Il coprifuoco, dopo le violenze dello scorso fine settimana, era stato disposto anche ieri. Un'altra ordinanza del prefetto vieta "tutti i raduni non dichiarati" da questa sera alle 20 fino a domani alle 6, in particolare attorno all'Eliseo, all'Assemblée Nationale, al Senato, agli Champs-Elysées, a Chatelet, a place Vendôme o alle stazioni ferroviarie. (ANSA).