(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Gli incendi che colpiscono il nostro Paese hanno raggiunto un livello senza precedenti. Gli specialisti della protezione civile non si erano mai trovati di fronte a un simile fenomeno". Lo scrive su X il premier francese Sebastien Lecornu annunciando, dopo la riunione interministeriale di crisi, l'invio sul terreno di altri 500 militari "già domani" che "porteranno gli effettivi a oltre 1.000 militari in supporto ai pompieri", di "8 nuove unità di forze mobili di polizia e gendarmi" per "facilitare le evacuazioni" e di "1,5 milioni di mascherine Ffp2" che partiranno verso la Gironda "già stanotte". "La nostra priorità è chiara: proteggere le vite umane", sottolinea il primo ministro. (ANSA).