(ANSA) - GRINZANE CAVOUR, 18 LUG - "Roggero non ha ancora versato nulla. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, ha diverse proprietà". Così l'avvocato Giuseppe Roberto Caruso, parlando delle provvisionali che Mario Roggero, condannato per l'omicidio di due rapinatori fuori dalla sua gioielleria di Grinzane Cavour (Cuneo), dovrebbe versare secondo la sentenza alle parti civili. Nel processo Caruso aveva rappresentato la compagna e le figlie di Giuseppe Mazzarino, il 58enne torinese ucciso insieme al complice Andrea Spinelli, 44enne di Bra (Cuneo). Si sono costituiti contro il gioielliere anche la madre e i fratelli di Mazzarino, la famiglia di Spinelli, il patrigno di quest'ultimo e Alessandro Modica, l'autista ferito dopo la rapina, unico superstite della banda di malviventi. . (ANSA).