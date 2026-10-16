(ANSA) - NEW DELHI, 16 OTT - Una manifestazione organizzata dal movimento satirico-politico "Partito delle blatte" è in corso nel centro di New Delhi, dove molti dei dimostranti protestano stringendo in mano il tricolore indiano arancione, bianco e rosso. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. La manifestazione - che è stata chiamata "Sventola il tricolore" - si svolge nei pressi di Central Park, il parco che era stato inizialmente scelto come sede della protesta ma che è stato chiuso per due giorni dalle autorità. "Fermate gli attacchi ai diritti democratici delle persone", si legge su un cartello. "Cancellazione della revisione delle liste elettorali. Dimissioni del presidente della commissione elettorale", recita un altro. Molti gli agenti di polizia presenti nella zona. (ANSA).