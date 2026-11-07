(ANSA) - GERUSALEMME, 07 NOV - Il partito guidato da Gadi Eisenkot - che appare il candidato meglio posizionato per ricevere l'incarico di formare il prossimo governo in Israele - ha invitato oggi i membri del Likud, il partito del primo ministro uscente Benyamin Netanyahu, a unirsi al futuro esecutivo. "Se il Likud e i suoi alleati si mostrano improvvisamente interessati all'unità e ad un governo di ampia coalizione, sono i benvenuti: annuncino pubblicamente la rottura della loro alleanza con gli estremisti (...) e la loro volontà di entrare a far parte di un governo guidato da (...) Eisenkot", ha scritto il partito Yashar su X. (ANSA).