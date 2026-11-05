(ANSA) - GERUSALEMME, 05 NOV - La fazione Ebraismo Unito, alleanza tra due partiti ultraortodossi ashkenaziti in Israele, ha deciso di non indicare nessun candidato per la formazione di un governo, dichiarando al presidente Herzog durante le consultazioni di ''non essere vincolata ad alcun blocco''. Il partito, che è stato parte del governo fino al luglio 2025 e ha poi sostenuto la coalizione dall'esterno, rompe così un'alleanza di lunga data con Benjamin Netanyahu e potrebbe porsi come ago della bilancia in un eventuale governo di minoranza formato da Eisenkot. (ANSA).