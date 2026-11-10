VERONA. Il quinto figlio nasce in casa e ad aiutare la mamma è la sorella maggiore del nascituro, guidata al telefono da un’operatrice del 118. È accaduto nella notte tra l’8 e il 9 novembre 2026, nell’est Veronese: il travaglio era ormai avanzato e il parto si è concluso nell’abitazione della famiglia, prima dell’arrivo dei sanitari. Mamma e bambino stanno bene.

Di fronte all’imminenza della nascita, la figlia più grande ha chiamato il numero di emergenza. Dall’altra parte del telefono, l’operatrice le ha spiegato come intervenire e la figlia ha seguito con precisione le istruzioni, aiutando la madre durante il parto. La chiamata al 118 ha così permesso di accompagnare la nascita in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Nel frattempo il Suem ha inviato all’indirizzo della famiglia sia un’ambulanza sia un’automedica. Quando il personale è arrivato nell’abitazione, il bambino era già nato e non si erano verificate complicazioni. Ai sanitari è quindi spettato prendere in carico la mamma e il neonato, dopo il parto avvenuto con l’aiuto della sorella maggiore e dell’operatrice della centrale.

Entrambi sono stati accompagnati all’ospedale Fracastoro di Verona per i controlli di rito. Per i genitori la notte si è conclusa con la gioia della nascita e la notizia che mamma e bambino stanno bene. Un arrivo “inatteso” che ha scombussolato i piani della famiglia dell’est Veronese e che ha visto la figlia più grande avere un ruolo decisivo, seguendo al telefono le indicazioni dei soccorsi.