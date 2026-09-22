(ANSA) - TEHERAN, 22 SET - "Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto. I nostri rapporti con il nemico - finché questi manterrà un atteggiamento ostile - si svolgono esclusivamente attraverso le armi". Lo ha affermato Hossein Mohebi, portavoce dei Guardiani della Rivoluzione iraniani, aggiungendo inoltre che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. "Hanno violato l'accordo e compiuto un altro atto ignobile. Di conseguenza, abbiamo irrigidito le nostre condizioni", ha continuato Mohebi, aggiungendo che se gli Usa dovessero persistere su questa linea, "non faranno altro che complicarsi la vita". Ha inoltre aggiunto che gli Stati Uniti "non hanno altra scelta" se non quella di accettare le condizioni dell'Iran. (ANSA).