(ANSA) - TEHERAN, 01 OTT - I Guardiani della Rivoluzione, potente forza armata della Repubblica islamica dell'Iran, hanno definito "una vittoria storica" il ritiro dall'Iraq, Paese confinante, delle forze statunitensi schierate da oltre un decennio per combattere il gruppo Stato Islamico. "L'espulsione degli Stati Uniti dall'Iraq è il frutto della determinazione incrollabile di questa orgogliosa nazione nel difendere la propria indipendenza", hanno dichiarato in un comunicato i Guardiani della Rivoluzione, in guerra contro gli Stati Uniti dalla fine di febbraio, in seguito all'attacco americano-israeliano contro Teheran che ha infiammato il Medio Oriente. (ANSA).