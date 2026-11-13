(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Abbiamo già trovato l'accordo anche sul reddito di cittadinanza: sarà parte del programma di coalizione". Lo ha dichiarato Stefano Patuanelli, senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, intervenendo oggi a "L'Attimo Fuggente", condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi su Giornale Radio. "Se sei in grado di lavorare e hai perso il lavoro, magari perché quello che facevi viene sostituito dall'IA, noi per un periodo della tua vita ti sosteniamo economicamente e ti diamo gli strumenti per riqualificarti. Altrimenti l'alternativa è che vai alla Caritas. Uno Stato civile non può non occuparsi di chi finisce alla Caritas", ha spiegato Patuanelli. (ANSA).