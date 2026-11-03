(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Gli attacchi cyber hanno avuto in Italia "impatto limitato" e "non è emerso alcun caso di rischio per la salute dei cittadini riconducibile a fenomeni di scongelamento. Ogni eventuale segnalazione di anomalia viene peraltro notificata dall'Acn ai Nas dei Carabinieri, al fine di garantire tempestivi interventi. L'Acn sta inoltre incontrando i rappresentanti delle categorie interessate e gli amministratori dei principali operatori del settore". Così una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione del sottosegretario Alfredo Mantovano insieme al ministro Francesco Lollobrigida con i vertici dei servizi e dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale dell'Autorità. "Non sussiste quindi alcun allarme - sottolinea la nota - ma permane la massima attenzione da parte di tutti i soggetti istituzionali competenti". (ANSA).