(ANSA) - WASHINGTON, 29 SET - Boeing si è aggiudica un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il caccia futuristico della Marina Usa. Lo ha annunciato il Pentagono, al termine di anni di competizione riservata e di diversi falsi allarmi sull'assegnazione dell'appalto. La vittoria del colosso di Seattle nella gara per l'F/A-XX significa che il velivolo di sesta generazione dell'azienda prenderà il posto della flotta di Super Hornet, su cui la Marina ha fatto a lungo affidamento e che è stata recentemente impiegata in Medio Oriente. (ANSA).