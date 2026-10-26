(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Pronte regole e calendario per il ravvedimento speciale delle annualità dal 2020 al 2023, riservato a imprese e professionisti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che, dopo aver aderito al concordato preventivo biennale per il 2024-2025, rinnovano l'adesione per il 2026-2027. Con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, firmato dal direttore Vincenzo Carbone, sono state definite le disposizioni attuative della misura, introdotta dall'articolo 29 del Dlgs n. 148/2026, e stabiliti i tempi per l'opzione che potrà essere formalizzata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027. Il ravvedimento consente di regolarizzare una o più annualità a scelta, versando un'imposta sostitutiva. Per agevolare il calcolo delle imposte dovute per ciascun anno dal 2020 al 2023, l'Agenzia ha reso già disponibili nel Cassetto fiscale dei contribuenti e dei loro intermediari delegati tutti gli elementi e i dati rilevanti desunti dalle dichiarazioni presentate fino al 12 agosto 2026. Possono beneficiare del ravvedimento speciale i contribuenti che, nelle annualità dal 2020 al 2023, hanno applicato gli Isa oppure hanno dichiarato specifiche cause di esclusione o la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività. (ANSA).