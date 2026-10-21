(ANSA) - VENEZIA, 21 OTT - Un militare 46enne è morto questa mattina, travolto da un albero mentre si trovava in auto in via Roma Destra a Jesolo, nel Veneziano. L'uomo stava andando al lavoro quando, a causa del maltempo, il tronco ha ceduto e si è abbattuto sul tetto della sua macchina. Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori, tra cui anche i vigili del fuoco, per il 46enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Jesolo e ci sono accertamenti in corso. (ANSA).