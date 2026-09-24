(ANSA) - CANDIOLO, 24 SET - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato l'Istituto nazionale oncologico di Candiolo, nel Torinese, dopo una visita durata circa di un'ora. All'uscita è stato applaudito da medici in camice bianco, ricercatori e personale socio-sanitario, in maggioranza under 40. Con loro c'è stato anche un momento per una foto di gruppo. Al capo dello Stato è stata consegnata da Beatrice Merz la copia numero uno del Bilancio Sociale e di Sostenibilità della Fondazione Allegra Agnelli. La visita si è conclusa davanti all'ingresso dell'Istituto, dove dal 18 settembre si trova un Igloo di Mario Merz (Doppio igloo di Porto, 1998) con la sequenza di Fibonacci. Termina così la giornata in Piemonte del capo dello Stato, che in mattinata ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto 2026, a trent'anni dalla nascita e nei quarant'anni di Slow Food. Prima dell'arrivo a Candiolo, Mattarella si è recato al Sermig a Torino per un breve saluto al fondatore, Ernesto Olivero. Si è trattato di una veloce tappa, che ha visto tra i due, legati da amicizia personale, prima dello spostamento in prefettura nell'orario del pranzo. (ANSA).