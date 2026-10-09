(ANSA) - LIMA, 08 OTT - L'incontro di papa Leone XIV con i giovani peruviani, previsto il 12 novembre durante la visita del Pontefice in Perù, si svolgerà allo Stadio nazionale di Lima. Lo ha confermato l'arcivescovo della capitale, il cardinale Carlos Castillo, riferisce l'emittente Rpp. L'appuntamento era inizialmente previsto allo stadio Monumental di Ate, ma la struttura è stata esclusa per motivi tecnici e logistici. Castillo ha spiegato che l'incontro allo Stadio nazionale consentirà di organizzare più agevolmente le attività pastorali, con coreografie, musica, testimonianze e domande rivolte al Papa. La giornata prevede anche un dialogo del Pontefice nella Plaza de Armas di Lima e un pranzo prima dell'incontro con i giovani. Secondo l'esperto di questioni ecclesiastiche Kurth Mendoza, citato da Rpp, lo Stadio nazionale offre condizioni più favorevoli per la sicurezza e gli spostamenti dei partecipanti. (ANSA).