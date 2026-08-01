(ANSA) - L'AVANA, 01 AGO - Il presidente uscente della Colombia, Gustavo Petro, in visita all'Avana, ha chiesto di impedire un'invasione americana di Cuba e ha proposto un dialogo con il presidente Donald Trump e il segretario di Stato, Marco Rubio. "Sono venuto per chiedere all'umanità di mostrare solidarietà a Cuba, affinché non ci siano né un'invasione né un lancio di missili, e per proporre, in alternativa, anche all'attuale governo statunitense, al signor Rubio e al signor Trump, l'instaurazione di un dialogo", ha affermato Petro al sito di notizie Cubadebate, dopo essere stato ricevuto dal presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Il primo presidente di sinistra della Colombia ha scelto la nazione caraibica per il suo ultimo viaggio all'estero da capo dello Stato, prima di lasciare l'incarico il prossimo 7 agosto al trumpiano Abelardo De la Espriella. (ANSA).