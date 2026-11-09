(ANSA) - ROMA, 09 NOV - La Guida Suprema ci ha ordinato di porre fine alla situazione di 'né guerra né pace" con gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian riportando le direttive di Ali Khamenei. "Possiamo avviare un dialogo (con gli Stati Uniti) e giungere a una conclusione dignitosa della questione. Puntiamo a un negoziato basato sulla giustizia e su condizioni di parità", ha aggiunto citato dall'agenzia Irna, sottolineando: "La logica impone che, se possiamo tutelare i nostri diritti attraverso il dialogo, dobbiamo evitare di lasciarci coinvolgere in una guerra. Tuttavia, non ci sottometteremo mai a forza o prepotenze". (ANSA).