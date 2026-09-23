(ANSA) - NEW YORK, 23 SET - "Non dobbiamo permettere che il 21esimo secolo regredisca a un'epoca dominata soltanto dai potenti, dalle potenze prevaricatrici e dagli egemoni. Non dobbiamo costruire un mondo in cui la forza militare sostituisca la legittimità, il terrorismo prenda il posto della politica e dei negoziati, e la guerra soppianti il dialogo e la diplomazia. L'Iran tende la mano al mondo. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza". Lo ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian all'Assemblea Generale Onu. "Non possiamo permettere che alcuni abbiano libero accesso" allo Stretto di Hormuz e "ne traggano vantaggio, utilizzandolo per aggredirci, per minare la nostra sicurezza e per impedirci l'accesso alle nostre stesse vie d'acqua", ha aggiunto Pezeshkian. (ANSA).