(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 11 NOV - "Ogni affermazione nell'immediatezza rischia di essere inopportuna e inappropriata. E' prematuro parlare di regia comune": così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a Orvieto, sugli allarmi bomba che hanno interessato diverse scuole italiane, con evacuazioni in corso. "Sull'ipotesi di una regia comune si dovranno pronunciare gli investigatori che ci stanno lavorando", ha aggiunto. Per Piantedosi, "c'è una scia di eventi che, quantomeno sotto forma di emulazione, ha il tratto comune di cercare di impegnare il sistema pubblico attraverso allarmi che poi molte volte, per fortuna, si rivelano infondati". (ANSA).