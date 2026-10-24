(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Le forze di polizia "sono riuscite ad isolare e contenere le frange di violenti, con equilibrio e competenza". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi commenta la giornata di manifestazioni in Italia esprimento il proprio "plauso" alle forze di polizia anche per l'individuazione del promotore del Movimento 17 ottobre, e ribadendo che "in Italia non può esserci spazio per chi si illude di agire nell'impunità e in zone franche". "La forza dello Stato prima o poi presenta il conto. Soprattutto nei confronti dei più giovani, il messaggio deve arrivare forte e chiaro: la libertà di manifestare è un diritto prezioso garantito dalla nostra costituzione ma chi ne fa scempio e spreco - conclude - scegliendo la strada dell'illegalità e della violenza poi se ne assume la responsabilità e ne risponde all'autorità giudiziaria". (ANSA).