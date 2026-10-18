(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a quanto si apprende, oggi pomeriggio ha tenuto una riunione con il Capo della Polizia e i massimi dirigenti del Viminale per fare il punto della situazione sui disordini a Milano. Collegato da remoto anche il questore di Milano, Bruno Megale, a cui il Ministro ha fatto pervenire la gratitudine nei confronti degli uomini e delle donne in divisa per come hanno fronteggiato i disordini, azioni violente che sono state provocate da gruppi di teppisti, in maggior parte minorenni, autoconvocatisi improvvisamente e spontaneamente via social. Ciononostante, grazie alla professionalità delle forze di polizia, sono stati preordinati servizi che hanno consentito di fronteggiare gruppi sparsi nella città, di contenerne i danni e di fermare oltre 200 teppisti. (ANSA).