(ANSA) - BOLOGNA, 06 NOV - Sei anni di violenze fisiche e psicologiche alla moglie, con le botte che in tre casi le avrebbero provocato interruzioni di gravidanza. In un'altra occasione, secondo quanto riferito dalla vittima, il marito avrebbe anche abusato sessualmente di lei. Il quadro raccolto dagli investigatori della squadra mobile della polizia di Reggio Emilia, coordinato dalla Procura, ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia in carcere per un 41enne nigeriano. Ripetuti gli episodi di percosse, vessazioni, umiliazioni e comportamenti lesivi della dignità della donna, 35enne connazionale. L'attività investigativa è stata avviata di recente solo dopo che la donna ha deciso di rompere il silenzio e rivolgersi alle forze dell'ordine per denunciare l'uomo. (ANSA).