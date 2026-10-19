(ANSA) - PECHINO, 19 OTT - La crescita del Pil cinese si è attestata al 4,5% su base annua nel terzo trimestre del 2026, secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica. Il dato indica un'espansione dell'economia rispetto allo stesso periodo del 2025. Il risultato si confronta con il +4,3% registrato nel secondo trimestre e con il +5% del primo trimestre. La crescita resta in linea con la parte inferiore dell'obiettivo annuale fissato dal governo, compreso tra il 4,5% e il 5%. La produzione industriale cinese è cresciuta del 5,5% su base annua a settembre 2026, secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica. Il dato misura l'andamento dell'attività industriale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La crescita segue il +5,2% registrato ad agosto. Il dato di settembre segnala una tenuta del comparto industriale, in un contesto in cui Pechino punta a sostenere l'attività economica e a consolidare la ripresa. (ANSA).