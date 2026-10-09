(ANSA-AFP) - OSLO, 09 OTT - "Se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump", lo ha detto scherzando la Premio Nobel per la Pace Navi Pillay. La reazione è stata colta dalla segretaria generale di Amnesty International Agnès Callamard a Norimberga e pubblicata sul X. Lo scorso anno la leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado vinse il Premio Nobel per la Pace e consegnò a Donald Trump la sua medaglia poco dopo che gli Stati Uniti avevano estromesso l'allora presidente Nicolás Maduro. Si trattò di un gesto in gran parte simbolico: il Comitato per il Nobel ha infatti dichiarato che l'onorificenza in sé non è trasferibile. (ANSA-AFP).