(ANSA) - MILANO, 29 SET - Pirelli è ancora una volta all'attenzione del Governo che applica il Golden Power all'accordo nel campo della difesa con la piemontese Abet Hts per lo sviluppo congiunto di tecnologie finalizzate alla realizzazione di veicoli elettrici terrestri a guida remota da impiegare come mezzi di soccorso in superfici e ambienti particolarmente impervi ed estremi. Il decreto della Presidenza del Consiglio "ha disposto prescrizioni di carattere tecnico-organizzativo nei confronti per salvaguardare i diritti di proprietà industriale, il know-how, i prodotti e i relativi dati di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale e per garantire la continuità e lo standard delle attività di ricerca e sviluppo di Pirelli e Abet Hts. Un provvedimento che le due società hanno "accolto positivamente" precisa una nota. (ANSA).