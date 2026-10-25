(ANSA) - MILANO, 25 OTT - I messaggi diffusi via social dal 'Movimento 17 ottobre' e con cui sono stati chiamati gli utenti in piazza, avrebbe creato uno stato di "intimidazione della popolazione". Tant'è che per questo a Youssef Shier, fermato ieri notte per essere l'amminsitratore del canale Telegram e del profilo Instagram M1710 con cui avrebbe incitato alla 'rivolta', è stata contestata l'aggravante di aver agito con la finalità di terrorismo. E' quanto emerge dal provvedimento con cui la Procura di Milano ha deciso di fermare il ricercatore 30enne, italiano con origini marocchine. (ANSA).