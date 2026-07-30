(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "In merito all'attuazione del Pnrr in Italia, considerando l'erogazione della nona rata l'Italia ha raggiunto il 72,3% dei suoi traguardi e obiettivi (416 su 575) e ha incassato l'85,4% delle risorse previste (165,99 miliardi sui 194,4 miliardi totali)". E' quanto si legge nel Monitoraggio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "Secondo i dati della Commissione - è scritto nel Quadro di sintesi sullo stato di attuazione- tali risultati sono notevolmente superiori alla media degli altri 26 Stati dell'Ue: essi hanno raggiunto il 57,9% dei traguardi e obiettivi previsti (3.281 su 5.671 complessivi) e hanno incassato il 68,7% delle risorse previste (262,5 miliardi sui 382,2 miliardi previsti). (ANSA).