(ANSA) - ROMA, 05 AGO - L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Poste Italiane hanno perfezionato l'acquisizione del capitale sociale di PagoPa, rispettivamente con il 51% e con il 49%. L'operazione, annunciata lo scorso dicembre 2025, perfezionata con il verificarsi di tutte le condizioni sospensive dopo il via libera antitrust, prevede un importo massimo di circa 500 milioni di euro. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come socio di maggioranza, eserciterà il controllo esclusivo. Lo comunicano le due aziende con una nota. (ANSA).