(ANSA) - BELGRADO, 26 LUG - La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Gay Pride di Belrino ieri sera lanciando un furgone contro la folla, in Abdul B. di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri suoi complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. L'uomo identificato ha corporatura snella e capelli neri. Indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. In un bollettino diramato dalla polizia della capitale tedesca alla 07.05, citato dalla Bbc, "si ritiene che una o più persone siano poi fuggite dal veicolo" e che "diverse persone sian state ferite con armi da taglio". (ANSA).