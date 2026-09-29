(ANSA) - LONDRA, 29 SET - L'antiterrorismo britannico conferma che non è stato rinvenuto alcun esplosivo sui tre furgoni fermati domenica vicino alla base della Raf di Fairford, usata anche dagli Usa nella guerra contro l'Iran. "I veicoli sono stati sottoposti a esame approfondito e possiamo confermare che non sono stati trovati ordigni esplosivi, mentre è stato recuperato un quantitativo di carburante", ha detto il dirigente Laurence Taylor. Rispondendo indirettamente alla sorpresa di Donald Trump per il rilascio dei 5 fermati, Taylor ne ha poi difeso le basi legali, precisando che l'indagine comunque prosegue e che sono state perquisite le loro case. (ANSA).