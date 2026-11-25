(V.: 'Presidente Colombia, 'tutti liberi gli '... delle 8:32) (ANSA) - CARTAGENA DE INDIAS, 25 NOV - Sono 76 le persone rimaste ostaggio di un gruppo di sequestratori per circa 17 ore in un supermercato della catena Éxito a Cartagena, sulla costa caraibica della Colombia, poi liberate dopo un blitz delle forze speciali colombiane. Lo ha riferito la polizia. L'operazione si è conclusa con l'uccisione di uno dei sequestratori e l'arresto di altri quattro. Inizialmente il presidente colombiano Abelardo de la Espriella aveva parlato di circa 30 ostaggi. Gli uomini armati avevano fatto irruzione nel negozio alle 8 di ieri mattina, dopo il fallimento di un tentativo di rapina a un furgone portavalori. Secondo De la Espriella, i banditi avevano preso in ostaggio le persone presenti per garantirsi una via di fuga. Tra le loro richieste figuravano quasi due milioni di dollari e veicoli blindati. Dopo ore di trattative, il capo dello Stato ha autorizzato l'intervento delle forze speciali e della polizia. Gli agenti hanno utilizzato granate stordenti per sopraffare i sequestratori. Durante il blitz sono state udite diverse esplosioni. Le autorità hanno escluso legami politici o terroristici dei responsabili, definiti dal presidente semplici criminali. (ANSA).