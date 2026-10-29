(ANSA) - TEL AVIV, 29 OTT - La polizia riferisce su X che quattro uomini sono stati arrestati nel sud di Israele con l'accusa di presunta corruzione elettorale. Attualmente sono in corso gli interrogatori presso l'Unità nazionale anticorruzione della Lahav 433. Altre tre persone erano stata arrestate con la medesima accusa la mattina delle elezioni, il 27 ottobre, sempre nel sud del Paese. I media riferiscono che il partito arabo Ra'am ha identificato gli uomini arrestati come attivisti della fazione e ha respinto le accuse. (ANSA).