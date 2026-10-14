(ANSA-AFP) - ANKARA, 14 OTT - La polizia ha preso il controllo della sede del principale canale televisivo dell'opposizione, Halk TV, e ha interrotto la sua trasmissione in diretta, ha annunciato il canale questa mattina. "La polizia è nell'edificio di Halk TV. È stato nominato un amministratore (per prendere il controllo del canale). La trasmissione in diretta è stata interrotta", ha dichiarato il canale su X. Durante la perquisizione della polizia, poco dopo le 6 del mattino nella sede di Halk Tv a Istanbul, è stato impedito ai dipendenti di entrare nell'edificio e 11 persone sono state poste in custodia mentre in tutto sono stati emessi mandati di arresto per 17 persone, tra cui Harika Akkaya, una delle dirigenti del canale, ha riferito l'emittente Ntv. Secondo quanto riferiscono i media locali, l'operazione di polizia contro il canale televisivo di opposizione è legata a un'inchiesta contro il proprietario di Halk Tv, Cafer Mahiroglu, per presunti reati di "corruzione", "turbativa d'asta" e "riciclaggio di denaro", ed è stato nominato un amministratore giudiziario per il canale mentre le trasmissioni dal vivo sono state interrotte e sul canale viene trasmessa la replica di un programma. (ANSA-AFP).