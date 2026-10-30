(ANSA) - LONDRA, 30 OTT - La polizia scozzese sta indagando sui soggiorni del defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein e di Ghislaine Maxwell nel castello di Balmoral, ospiti di Andrew Mountbatten-Windsor. Epstein visitò la residenza reale nel 1999 insieme a Maxwell, secondo i media britannici su invito dell'allora principe Andrea. "Abbiamo ricevuto delle informazioni e sono in corso indagini, ma sono in una fase iniziale", ha dichiarato un portavoce di Police Scotland. "Tutti gli accertamenti procedono in base agli elementi raccolti e mettono al centro i bisogni delle vittime sopravvissute", ha aggiunto, con un riferimento alle presunte vittime di abusi sessuali. Il fratello di re Carlo era stato arrestato il 19 febbraio scorso, e poi rilasciato, dalla polizia inglese della Thames Valley nell'ambito di un altro filone d'indagini sul conto del reprobo di casa Windsor, quello riguardante le accuse di aver passato informazioni riservate a Epstein quando era inviato commerciale del Regno Unito. La polizia scozzese aveva aderito nei mesi scorsi al gruppo di coordinamento nazionale istituito dalle forze dell'ordine britanniche per valutare le accuse emerse con la pubblicazione degli Epstein files negli Usa, alla luce della rete di prostituzione internazionale, con lo sfruttamento di minorenni, messa in piedi dal defunto finanziere e dalla complice Maxwell. Secondo il Daily Express, le indagini in corso riguardano accuse secondo cui alcune donne sarebbero state portate nella tenuta reale dopo essere state vittime di tratta. Alcune foto diffuse in precedenza dal Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti, inoltre, sembrano ritrarre Andrea e il faccendiere durante una battuta di caccia nella tenuta di Balmoral. Secondo i registri di volo contenuti negli stessi documenti, nel 2006 l'ex principe e Maxwell atterrarono all'aeroporto di Edimburgo provenienti da Luton a bordo del jet privato di Epstein. A quanto si apprende, la polizia scozzese spera di parlare con chiunque abbia informazioni su quel volo. Il castello di Balmoral, nelle Highlands scozzesi, appartiene alla famiglia reale britannica dal 1852, quando la regina Vittoria e il principe Alberto acquistarono la proprietà, ed era particolarmente amato da Elisabetta II, che proprio lì si spense l'8 settembre del 2022. (ANSA).