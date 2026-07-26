(ANSA) - BERLINO, 26 LUG - Il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino è stato ucciso: lo riferisce la polizia tedesca. La senatrice agli Interni di Berlino, Iris Spranger (Spd), che in questo momento è riunita con i vertici delle forze dell'ordine, ha ringraziato la polizia. "Sono grata alle autorità di sicurezza per aver individuato così rapidamente l'attentatore. È un risultato straordinario", si legge sulla Bild. Sul luogo dell'intervento, alcuni elicotteri sorvolavano la zona secondo die Welt. (ANSA).