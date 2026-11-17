(ANSA) - ISTANBUL, 17 NOV - Le forze di polizia turche hanno effettuato un'operazione all'alba presso la sede di Istanbul di Sozcu Tv, uno dei più noti canali televisivi vicini all'opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan, hanno arrestato due dirigenti dell'emittente mentre è stato nominato un amministratore fiduciario per gestire la testata. Secondo quanto riferiscono i media locali, sono stati emessi in tutto quattro mandati di arresto e alla base dell'operazione ci sono accuse relative a una presunta appartenenza alla rete coinvolta nel tentato golpe del 2016 in Turchia da parte del proprietario di Sozcu Tv, Burak Akbay. (ANSA).