(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Il ministero dell'Interno polacco ha annunciato per oggi una riunione di emergenza delle autorità presso il Centro antiterrorismo dell'Agenzia per la sicurezza interna (Abw), in seguito alla ricezione da parte della polizia di informazioni su possibili tentativi di assassinio ai danni del primo ministro Donald Tusk e del ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. "A seguito delle informazioni ricevute dalla polizia riguardanti un possibile tentativo di assassinio ai danni del primo ministro, nonché del vice primo ministro e ministro della Difesa Nazionale, il ministro dell'Interno e il ministro coordinatore dei servizi speciali hanno disposto l'avvio di misure al riguardo", ha scritto su X la portavoce del ministero dell'Interno, Karolina Galecka. (ANSA).