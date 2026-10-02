(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Questa mattina, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è tenuta una riunione operativa di aggiornamento sullo sviluppo del progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Alla riunione, oltre al ministro Salvini, hanno partecipato anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli e l'a.d. Società Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Il tavolo di lavoro - spiega una nota del Mit - ha riguardato l'ampia documentazione tecnico-economica e amministrativa del progetto definitivo e i risultati delle interlocuzioni costanti e positive avute in questi mesi con la Commissione Europea. (ANSA).