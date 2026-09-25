(ANSA) - ROMA, 25 SET - L'offerta di Poste Italiane su Tim si chiude con Poste a circa l'85,82% del capitale dell'azienda telefonica. Borsa Italiana ha comunicato che oggi, alla chiusura di Piazza Affari, al termine dei 5 giorni di riapertura dei termini dell'Opas, le adesioni sono arrivate all'82,25% delle azioni oggetto dell'offerta. Va poi considerata la quota che era già in portafoglio di Poste. Oggi alla chiusura di Borsa il titolo di Poste Italiane vale 25,82 euro (+0,43%); il titolo di Tim vale 7,241 euro (-2,69%). (ANSA).