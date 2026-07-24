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(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Poste Italiane chiude il semestre con un utile netto pari a 1,2 miliardi di euro, con una crescita del 3,5% anno su anno. Nel secondo trimestre del 2026 l'utile è di 594 milioni di euro con una crescita del 3,8% anno su anno. Ricavi in crescita al risultato record di 6,8 miliardi nel semestre, registrando un +5,9% anno su anno, mentre nel secondo trimestre +3,9%, pari a 3,4 miliardi di euro. Il risultato operativo adjusted è invece pari a 1,8 miliardi di euro, in crescita del 7%. (ANSA).