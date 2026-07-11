TARZO (Treviso). Tragedia nel pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio, nei cieli della Marca trevigiana. Thomas Pizzedaz, 53 anni (nella foto), originario di Bolzano ma residente a Londa, in provincia di Firenze, ha perso la vita dopo essere precipitato con il proprio deltaplano in località Molino, nella zona di Fratta di Tarzo.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 15, durante la fase di atterraggio. Secondo le prime testimonianze raccolte, il pilota, sarebbe stato colto da un malore mentre stava rientrando a terra, perdendo il controllo dell’ala e schiantandosi in un vigneto.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso decollato da Treviso, con il supporto del personale di Pedemontana Emergenza Odv. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare Piezzadaz, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: l’uomo è morto sul colpo a causa dei traumi riportati nella caduta.

Per ricostruire la dinamica dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Cison di Valmarino e del Nucleo operativo radiomobile di Vittorio Veneto, impegnati nei rilievi e negli accertamenti.