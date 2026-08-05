(ANSA) - TORONTO, 05 AGO - Il premier canadese Mark Carney, all'indomani dei Mondiali del 2026 che Ottawa ha co-organizzato, chiude la porta a Gianni Infantino, affermando di non avere più fiducia nella sua capacità di guidare la Fifa. "Di certo non ho fiducia alla luce di quanto è emerso", ha detto riferendosi al piano di Infantino, accantonato, di aprire i Mondiali agli investimenti privati. Carney ha aggiunto che la presunta mancata discussione del piano da parte di Infantino con il gruppo dirigente della Fifa "dovrebbe essere fatale" per il suo mandato alla guida dell'organismo."Non è così che si gestisce un'azienda, nemmeno una piccola", ha detto Carney. (ANSA).