(ANSA) - OSLO, 10 OTT - La giudice sudafricana Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del Premio Nobel per la Pace di quest'anno, ha definito "senza precedenti e inaccettabili" le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte penale internazionale (Cpi). "C'è tanta tensione e apprensione riguardo alla sopravvivenza dei tribunali internazionali, in particolare della Corte penale internazionale dell'Aia… Ma soprattutto, un Paese ha annunciato sanzioni contro i giudici, solo per le ordinanze giudiziarie da loro emesse. È una cosa senza precedenti, inaccettabile", ha affermato Pillay in videoconferenza da Norimberga durante un evento al Centro Nobel per la Pace di Oslo. (ANSA).